mercoledì 29 Ottobre 2025
Caos Autostrade, a passo d’uomo sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto

coda autostrada A7Busalla (Genova) – Ancora rallentamenti e code, sull’autostrada A7 Genova – Milano nel tratto tra Bolzaneto e Busalla, in entrambe le direzioni. Automobilisti e trasportatori inferociti per l’ormai quotidiano disagio causato da lavori che durano ormai da anni nello stesso tratto.
In queste settimane nel tratto è attivo uno scambio di carreggiata, con spostamento del traffico su una sola delle due tratte, e la riduzione ad una sola corsia per senso di marcia.
Incolonnamenti sono all’ordine del giorno ed è sufficiente un guasto o un piccolo incidente per bloccare completamente l’autostrada.
Le proteste sono roventi e da tempo si chiede che il tratto venga reso gratuito per tutta la durata dei lavori senza essere costretti ad aderire a piattaforme e sistemi di rimborso che non incontrano la soddisfazione degli utilizzatori.
Pesanti le ripercussioni per le aziende che operano nell’immediato entroterra genovese e che ormai sono costrette a far fronte a continui ritardi e disagi per lo spostamento dei dipendenti, delle merci e per i mezzi impiegati per le attività.

