Genova, autobus frena bruscamente alla Foce, ferite due donne

ambulanza croce bianca genoveseGenova – Una brusca frenata e due passeggeri che cadono a terra ferendosi. E’ successo questa mattina, in corso Buenos Aires, su un autobus Amt della linea 43.
Secondo le prime ricostruzioni il mezzo pubblico avrebbe frenato bruscamente per evitare un impatto con un veicolo che gli aveva tagliato la strada. Due donne che si trovavano a bordo sono cadute a terra riportando alcune ferite.
L’incidente è avvenuto intorno alle 8,30 ed ha visto arrivare l’automedica del 118 e le ambulanze che hanno poi trasportato le due donne ferite in ospedale, una al Galliera e l’altra al San Martino.
Le loro condizioni non sarebbero gravi ma avrebbero riportato ferite e lesioni.
In corso di ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente e l’identificazione del mezzo che avrebbe causato l’incidente con la manovra azzardata.
Probabilmente l’autobus è dotato di telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso l’intera dinamica e la targa del veicolo.

