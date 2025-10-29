Genova, in arrivo 76 parcheggi per le moto in più in piazza Dante

Genova – Settantasei posti per le moto in più in piazza Dante, che saranno pronti entro la fine del 2025. É quanto emerso ieri in consiglio comunale dopo l’intervento dell’assessore alla Mobilità sostenibile, Emilio Robotti, che ha risposto all’interrogazione della consigliera dell’opposizione, Ilaria Cavo.

“I lavori di piazza Dante sono stati avviati dall’amministrazione precedente senza che questa abbia previsto alcun tipo di compensazione. In ogni caso, a lavori in corso, risulterebbe impossibile aumentare i posti moto nel centro della città senza intaccare gli stalli per le macchine: uno scenario che finirebbe per innescare le proteste degli automobilisti. Ecco perché preferiamo procedere in modo opportuno, come abbiamo discusso ieri nella commissione consiliare competente, tramite la predisposizione del Piano comunale per la sosta all’interno del Piano urbano della mobilità sostenibile. Tornando a piazza Dante, i lavori termineranno entro la fine dell’anno e consentiranno al Comune di Genova di mettere a disposizione 76 posti moto in più oltre a qualche rastrelliera per le biciclette. Per quanto riguarda il cantiere ad Acquasola, anche in questo caso risulta impossibile poter ricavare degli altri stalli per la sosta senza peggiorare la qualità dei servizi complessivi alla cittadinanza”, ha dichiarato l’assessore Robotti.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]