mercoledì 29 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, in arrivo 76 parcheggi per le moto in più in piazza...
CentroNotizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, in arrivo 76 parcheggi per le moto in più in piazza Dante

Redazione Liguria
0

Piazza Dante GenovaGenova – Settantasei posti per le moto in più in piazza Dante, che saranno pronti entro la fine del 2025. É quanto emerso ieri in consiglio comunale dopo l’intervento dell’assessore alla Mobilità sostenibile, Emilio Robotti, che ha risposto all’interrogazione della consigliera dell’opposizione, Ilaria Cavo.
“I lavori di piazza Dante sono stati avviati dall’amministrazione precedente senza che questa abbia previsto alcun tipo di compensazione. In ogni caso, a lavori in corso, risulterebbe impossibile aumentare i posti moto nel centro della città senza intaccare gli stalli per le macchine: uno scenario che finirebbe per innescare le proteste degli automobilisti. Ecco perché preferiamo procedere in modo opportuno, come abbiamo discusso ieri nella commissione consiliare competente, tramite la predisposizione del Piano comunale per la sosta all’interno del Piano urbano della mobilità sostenibile. Tornando a piazza Dante, i lavori termineranno entro la fine dell’anno e consentiranno al Comune di Genova di mettere a disposizione 76 posti moto in più oltre a qualche rastrelliera per le biciclette. Per quanto riguarda il cantiere ad Acquasola, anche in questo caso risulta impossibile poter ricavare degli altri stalli per la sosta senza peggiorare la qualità dei servizi complessivi alla cittadinanza”, ha dichiarato l’assessore Robotti.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza croce bianca genovese

Genova, autobus frena bruscamente alla Foce, ferite due donne

Cronaca
ambulanza soccorsi

Grave incidente a Chiavari, un motociclista in codice rosso

Cronaca
Battaglia di Loano

Battaglia di Loano, torna la rievocazione storica con abiti d’epoca

Cronaca
coda autostrada A7

Caos Autostrade, a passo d’uomo sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto

Cronaca