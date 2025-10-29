mercoledì 29 Ottobre 2025
Grave incidente a Chiavari, un motociclista in codice rosso

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiChiavari (Genova) – Un grave incidente si è verificato nel corso della tarda serata di ieri in via Piacenza a Chiavari, dove una macchina e una moto si sono scontrate.
Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, quel che è certo è che ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, un 36enne, che ha impattato con violenza contro l’asfalto ed è rimasto ferito gravemente.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie nei suoi confronti e l’hanno trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale di Lavagna.
Sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno svolto i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
