Grave incidente a Chiavari, un motociclista in codice rosso

Chiavari (Genova) – Un grave incidente si è verificato nel corso della tarda serata di ieri in via Piacenza a Chiavari, dove una macchina e una moto si sono scontrate.

Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, quel che è certo è che ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, un 36enne, che ha impattato con violenza contro l’asfalto ed è rimasto ferito gravemente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie nei suoi confronti e l’hanno trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale di Lavagna.

Sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno svolto i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]