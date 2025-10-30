Arenzano, proseguono le ricerche del sub disperso sul relitto della Haven

Arenzano (Genova) – Condizioni metereologiche permettendo, proseguiranno in queste ore le ricerche del sub disperso ieri durante un’immersione organizzata nel relitto della petroliera Haven.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, quando dell’uomo si sono perse le tracce. Le difficili condizioni metereologiche non hanno facilitato i soccorsi. Nonostante ciò, sul posto sono intervenuti gli elicotteri e le imbarcazioni dei Vigili del fuoco e della Guardia costiera. Le ricerche per il momento non hanno dato alcuna esito.

Con questo nuovo episodio si riaccende il dibattito sulla sicurezza delle immersioni nei pressi della Haven, una delle attività più complesse e rischiose di tutta la zona. La petroliera è posata su un fondale di 80 metri, dove l’acqua risulta parecchio torbida e interessata da correnti che rendono molto complessa l’immersione.

