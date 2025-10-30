giovedì 30 Ottobre 2025
Centro Storico

Genova, controlli nei locali del centro storico, sanzioni per 9mila euro

polizia controlli centro storico SottoripaGenova – Proseguono i controlli nei locali del centro storico da parte della polizia e sanzionati alcuni locali in piazza Bandiera, in via S. Agnese e via Balbi.
Durante le ispezioni un ristorante è stato sanzionato per un totale di 9.000 euro per diverse irregolarità quali SCIA non esposta, mancanza allergeni sul menù, scarse condizioni igieniche, attrezzatura usurata, contaminazione alimenti e areazione non idonea.
Un altro locale è stato sanzionato per allergeni non conformi.

