Genova, controlli nei locali del centro storico, sanzioni per 9mila euro

Genova – Proseguono i controlli nei locali del centro storico da parte della polizia e sanzionati alcuni locali in piazza Bandiera, in via S. Agnese e via Balbi.

Durante le ispezioni un ristorante è stato sanzionato per un totale di 9.000 euro per diverse irregolarità quali SCIA non esposta, mancanza allergeni sul menù, scarse condizioni igieniche, attrezzatura usurata, contaminazione alimenti e areazione non idonea.

Un altro locale è stato sanzionato per allergeni non conformi.