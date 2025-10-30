Genova, furti sulle auto in sosta, fermato

Genova – Ieri sera, gli agenti della volante del Commissariato Centro hanno fermato in piazza Caricamento un ragazzo di 22 anni, pregiudicato e senza dimora, che è stato trovato trovato in possesso di catene da neve ed un compressore elettrico che poi si è scoperto essere state rubate da un’auto parcheggiata nella zona.

Il giovane è stato denunciato per furto e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario che dovrò però ripagarsi il finestrino infranto per rubare all’interno.