Genova, paura a Molassana: incendio in appartamento, sul posto i vigili del fuoco

Genova – Paura questa notte nel quartiere genovese di Molassana, dove un incendio si è sviluppato in un appartamento situato in via Lusignani.

Il tutto sarebbe partito da una candela rimasta accesa, che ha causato l’incendio di un mobile. Il fumo ha iniziato a propagarsi, ma l’inquilino è riuscito ad accorgersi di quanto stava accadendo, ha allertato i soccorsi ed è riuscito a mettersi in salvo senza rimanere né ferito né intossicato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I pompieri sono riusciti nel giro di pochi minuti a mettere in sicurezza l’area coinvolta e a domare le fiamme, evitando così che l’incendio si propagasse.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]