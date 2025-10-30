giovedì 30 Ottobre 2025
Genova, paura a Molassana: incendio in appartamento, sul posto i vigili del fuoco

Redazione Liguria
Genova – Paura questa notte nel quartiere genovese di Molassana, dove un incendio si è sviluppato in un appartamento situato in via Lusignani.
Il tutto sarebbe partito da una candela rimasta accesa, che ha causato l’incendio di un mobile. Il fumo ha iniziato a propagarsi, ma l’inquilino è riuscito ad accorgersi di quanto stava accadendo, ha allertato i soccorsi ed è riuscito a mettersi in salvo senza rimanere né ferito né intossicato.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I pompieri sono riusciti nel giro di pochi minuti a mettere in sicurezza l’area coinvolta e a domare le fiamme, evitando così che l’incendio si propagasse.
