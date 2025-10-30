Genova, paura sul bus: litiga con i passeggeri e minaccia l’autista

Genova – Ennesimo episodio di violenza a bordo dei mezzi pubblici. E’ avvenuto questa mattina nel quartiere genovese di San Fruttuoso, questa volta senza gravi conseguenze fisiche per autisti, controllori o passeggeri che invece in passato sono spesso anche rimasti feriti.

L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle ore 8:30 a bordo di un mezzo pubblico che si trovava nei pressi di Terralba. L’uomo, forse non riuscendo a prenotare la fermata, avrebbe iniziato a colpire con violenza la pulsantiera, arrivando a distruggerla parzialmente.

Il tutto sotto lo sguardo dei passeggeri, che hanno ricevuto insulti e minacce dopo aver tentato intervenire. L’uomo, non contento, prima di scendere dal mezzo e far perdere rapidamente le proprie tracce avrebbe anche minacciato l’autista.

