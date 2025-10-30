Genova, raffica di incidenti per olio su stada alla Foce, indagini in corso

Genova – Indagini della polizia locale in corso per identificare il mezzo che ieri pomeriggio ha causato una serie di incidenti stradali, nella zona della Foce, rilasciando sull’asfalto una copiosa quantità di olio o sostanza viscida.

Una circostanza che viene spesso segnalata in città e che da tempo è oggetto di proteste e segnalazioni sui social senza che venga individuato il responsabile e con l’invio di mesaggi di allerta per automobilisti e motociclisti – i più esposti agli incidenti – sui canali di allerta della polizia locale.

Nel pomeriggio di ieri, forse a causa della concomitante pioggia, l’asfalto viscido per la sostanza oleosa ha causato una raffica di incidenti tra corso Italia, via Brigate Partigiane, corso Torino, via Invrea e la zona circostante.

Solo tra le 16 e le 17 sono stati una decina e solo per un caso senza feriti gravi

Super lavoro per ambulanze e polizia locale ma anche tanta rabbia per una emergenza che ha fatto registrare diverse segnalazioni analoghe negli ultimi mesi.

Particolarmente a rischio scooter e moto che perdono rapidamente aderenza e controllo se l’asfalto si presenta viscido.

Automobilisti e motociclisti chiedono a gran voce che i responsabili vengano individuati e puniti, quantomeno consentendo a chi ha subito danni di potersi rivalere sull’assicurazione di chi ha causato l’incidente.

Molti i “sospetti” ma sui social le voci sono univoche: con tutte le telecamere di sorveglianza, i semafori intelligenti e con centinaia di agenti che dovrebbero essere sul territorio, non dovrebbe essere complicato risalire al “colpevole”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]