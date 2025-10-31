Arenzano, il subacqueo scomparso è Marc Florian Heib, 29 anni

Arenzano (Genova) – E’ il turista tedesco Marc Florian Heib, 29 anni il subacqueo disperso da giorni sul relitto della petroliera Haven, al largo della cittadina del ponente genovese.

Le ricerche del corpo del giovane, esaurite le speranze di trovarlo ancora in vita, avvengono in condizioni proibitive, con forti correnti ed una visibilità ridotta che rende complesso anche immergersi. Per questo motivo, per non mettere in pericolo gli stessi soccorritori, dovrebbero entrare in azione gli speciali ROV, robot subacquei teleguidati, in grado di affrontare profondità anche molto elevate senza nessun rischio per gli umani che lo guidano.

Il ragazzo era arrivato in Liguria – come centinaia di altri appassionati di immersioni sui relitti – per vedere uno dei punti di immersione più famosi d’Europa e, insieme, uno dei più controversi per le alte profondità che si possono raggiungere in caso di problemi.

Il ragazzo non sembra fosse un principiante delle immersioni e insieme ad un amico si era rivolto ad un diving della zona per farsi accompagnare sulla verticale del’enorme relitto della petroliera Haven, affondata nel 1991 con diversi morti e dopo che a bordo era scoppiato un terribile incendio che ha causato uno dei disastri ambientali più tragici del sud Europa e dell’intero Mediterraneo.

Divenuto oggi meta di un turismo internazionale, con persone disposte a pagare cifre anche di tutto rispetto per farsi accompagnare, il relitto è teatro, ogni anno di numerosi incidenti, anche mortali.

Gli esperti infatti lo considerano “ai limiti della subacquea ricreativa” poiché la parte più alta della nave arriva a 45-46 metri di profondità, consentendo immersioni anche a non esperti ma tutto attorno la profondità arriva e supera gli 80 metri trasformandosi in una trappola per chi dovesse avere problemi.