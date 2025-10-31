venerdì 31 Ottobre 2025
Genova, incidente sul lavoro in porto: operaio trasportato all’ospedale

Redazione Liguria
ospedale San Martino GenovaGenova – Ci sarebbe il forte vento all’origine dell’incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in porto a Genova, presso varco Eritrea, dove un uomo è rimasto ferito proprio dopo esser stato travolto da una scala.
Nell’impatto l’operaio ha riportato diverse ferite e contusioni ed è stato soccorso dai sanitari del 118, che l’hanno trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino.
Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, anche se sarebbe stata la folata di vento ad aver spostato la scala portatile facendola poi cadere addosso all’uomo. Oltre ai militi del 118, sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Psal.
