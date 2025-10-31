venerdì 31 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, pista ciclabile in via Polonio, scoppia la bagarre tra favorevoli e...
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriRivarolo

Genova, pista ciclabile in via Polonio, scoppia la bagarre tra favorevoli e contrari

Redazione Liguria
0

via Polonio Trasta codaGenova – “Traffico nel caos con le piste cliclabili” contro “è solo l’inizio della soluzione”. E’ scontro diretto, tra residenti e lavoratori della zona di via Polonio, a Trasta, e associazioni e comitati che difendono una diversa visione della mobilità in città. I primi denunciano il peggioramento del traffico e dei tempi di spostamento con la creazione della pista ciclabile mentre i secondi, che hanno voluto e chiesto a gran voce l’istituzione delle piste ciclabili nel capoluogo ligure, la difendono.
Un botta e risposta che si scalda ogni giorno di più e che vede duramente contrapposti chi ogni giorno percorre via Polonio, restando quasi sempre in coda dopo la realizzazione del percorso riservato alle poche biciclette della zona, e chi invece sostiene che le proteste siano “inventate” e che la pista ciclabile sia, invece, un primo passo verso “la soluzione del problema”.
La battaglia, combattuta per lo più sui social, è rovente e divide nettamente l’opinione pubblica che, sul tema, è piuttosto scettica e ha dimostrato anche con il voto che la scelta di creare in una città complessa come Genova dei percorsi riservati alle biciclette, non ha mai risolto realmente i problemi del traffico ma, piuttoso, li ha acuiti.
Dopo i “casi” di corso Italia, dove è stata addirittura cancellata una corsia per far passare la pista ciclabile, e di via XX settembre dove le poche biciclette di passaggio devono schivare auto posteggiate e autobus che vanno a zig-zag anche sulle corsie riservate, quello di via Polonio rischia di essere il “nuovo fronte” del combattimento, sempre più serrato e divisivo, tra chi vorrebbe un trasporto pubblico più funzionane ed efficiente prima di limitare l’uso dei veicoli privati e chi invece pensa che le biciclette siano “la soluzione”.
L’unica cosa su cui è difficile non trovarsi d’accordo è il fatto che, da quando la corsia ciclabile è stata realizzata, in via Polonio si registrano disagi al limite della sopportazione ed il numero dei residenti della zona che ha abbandonato l’auto per passare alle due ruote a spinta umana, è ridottissimo e certamente non giustifica il prezzo pagato.
Chi percorre la strada della valpolcevera lamenta code infinite e tempi di percorrenza anche raddoppiati e al solo sentir parlare di “mobilità green” sente la pressione sanguigna schizzare alle stelle.
Dall’altra parte gli agguerritissimi comitati, associazioni e circoli che radunano gli appassionati del trasporto green, convinti che Genova debba essere il campo di sperimentazione per proposte ancora più “estreme” come portare i limite di velocità a 30 km/h o la creazione di isole pedonali estese in tutti i quartieri.
In mezzo i tanti genovesi convinti che non si possa parlare di riduzione del trasporto privato sino a quando non si avrà un trasporto pubblico adeguato e che la bicicletta non può essere considerata una alternativa valida con un territorio caratterizzato da continua salite e discese e abitato da una popolazione che fa segnare il record per età media e con scarse prospettive di cambiamento.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Polizia stradale

Autostrade, cane vaga all’imbocco del casello: salvato dagli agenti

Cronaca
Treno Rock Pop

Treni, lavori sul nodo di Genova: le modifiche alla circolazione del...

Cronaca
calorifero termosifone

Riscaldamento in Liguria, quando scatta l’accensione dei caloriferi

Cronaca
ospedale San Martino Genova

Genova, incidente sul lavoro in porto: operaio trasportato all’ospedale

Cronaca