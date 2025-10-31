venerdì 31 Ottobre 2025
Meteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi, nuovo peggioramento domenica

Redazione Liguria
meteo Liguria venerdì 31 ottobre 2025Correnti umide di origine atlantica continuano ad interessare la Liguria ed il Nord Italia e portano molta nuvolosità e qualche locale pioggia. Una nuova perturbazione più forte è attesa per domenica 2 novembre con nuove precipitazioni anche intense.
Queste, nel dettaglio, le previsioni del tempo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 31 ottobre 2025:
Su tutta la regione sarà presente una nuvolosità sparsa ed irregolare.
Nel primo mattino piogge deboli sul settore centrale in via di attenuazione.
Tempo brumoso sui versanti padani e qualche bella schiarita limitata alle Alpi Liguri ed estremo imperiese.
Nel pomeriggio qualche debole pioggia o pioviggine nelle aree interne del levante, ancora probabili schiarite sull’estremo Imperiese; irregolarmente nuvoloso, ma asciutto altrove.
Venti moderati da nord con locali rinforzi sul settore centro-occidentale della costa, in progressiva attenuazione durante il giorno.
A levante e sull’estremo ponente venti deboli variabili.
Mare da mosso a poco mosso.
Temperature in calo le minime, in contenuto aumento le massime
Sulla costa previste temperature minime tra +12°C/+16°C e massime tra +17°C/+21°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +4°C/+12°C – max: +13°C/+18°C.

