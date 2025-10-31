Meteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi, nuovo peggioramento domenica

Correnti umide di origine atlantica continuano ad interessare la Liguria ed il Nord Italia e portano molta nuvolosità e qualche locale pioggia. Una nuova perturbazione più forte è attesa per domenica 2 novembre con nuove precipitazioni anche intense.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del tempo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 31 ottobre 2025:

Su tutta la regione sarà presente una nuvolosità sparsa ed irregolare.

Nel primo mattino piogge deboli sul settore centrale in via di attenuazione.

Tempo brumoso sui versanti padani e qualche bella schiarita limitata alle Alpi Liguri ed estremo imperiese.

Nel pomeriggio qualche debole pioggia o pioviggine nelle aree interne del levante, ancora probabili schiarite sull’estremo Imperiese; irregolarmente nuvoloso, ma asciutto altrove.

Venti moderati da nord con locali rinforzi sul settore centro-occidentale della costa, in progressiva attenuazione durante il giorno.

A levante e sull’estremo ponente venti deboli variabili.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature in calo le minime, in contenuto aumento le massime

Sulla costa previste temperature minime tra +12°C/+16°C e massime tra +17°C/+21°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +4°C/+12°C – max: +13°C/+18°C.