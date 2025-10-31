venerdì 31 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaTreni, lavori sul nodo di Genova: le modifiche alla circolazione del weekend
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Treni, lavori sul nodo di Genova: le modifiche alla circolazione del weekend

Redazione Liguria
0

Treno Rock PopGenova – Fine settimana di disagi e di modifiche alla circolazione ferroviaria a causa dei lavori previsti sul nodo di Genova, che porteranno a cambiamenti di orario e di percorso per alcuni treni.
Ad essere interessata dalle modifiche sarà la giornata di domenica 2 novembre, quando i treni regionali subiranno le seguenti variazioni:
– i treni Regionali da Genova a Arquata Scrivia e da Genova a Novi Ligure non effettuano fermata a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo e modificano l’orario fino a 6 minuti;
– i treni della relazione Genova Brignole – Acqui Terme sono cancellati nella tratta Genova Brignole – Campo Ligure-Masone e hanno origine/termine corsa a Campo Ligure-Masone.
Per la giornata di domenica sarà attivo un servizio bus i cui orari possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. “Sui bus – scrive Trenitalia – non è consentito il trasporto di bici e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza”
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
calorifero termosifone

Riscaldamento in Liguria, quando scatta l’accensione dei caloriferi

Cronaca
ospedale San Martino Genova

Genova, incidente sul lavoro in porto: operaio trasportato all’ospedale

Cronaca
Santa Corona Pietra Ligure ospedale

Bordighera, giovane investito da un’auto: è in gravi condizioni

Cronaca
sub altofondale Vigili del Fuoco Genova

Arenzano, il subacqueo scomparso è Marc Florian Heib, 29 anni

Cronaca