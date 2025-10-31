Treni, lavori sul nodo di Genova: le modifiche alla circolazione del weekend

Genova – Fine settimana di disagi e di modifiche alla circolazione ferroviaria a causa dei lavori previsti sul nodo di Genova, che porteranno a cambiamenti di orario e di percorso per alcuni treni.

Ad essere interessata dalle modifiche sarà la giornata di domenica 2 novembre, quando i treni regionali subiranno le seguenti variazioni:

– i treni Regionali da Genova a Arquata Scrivia e da Genova a Novi Ligure non effettuano fermata a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo e modificano l’orario fino a 6 minuti;

– i treni della relazione Genova Brignole – Acqui Terme sono cancellati nella tratta Genova Brignole – Campo Ligure-Masone e hanno origine/termine corsa a Campo Ligure-Masone.

Per la giornata di domenica sarà attivo un servizio bus i cui orari possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. “Sui bus – scrive Trenitalia – non è consentito il trasporto di bici e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza”

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]