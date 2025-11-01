Halloween e abuso di alcol, notte di lavoro per le ambulanze

Genova – Feste e divertimento ma anche abuso di alcol e incidenti collegati. La notte di Halloween è stata movimenta per i soccorritori del 118 ed in particolare per gli equipaggi della Croce Bianca Genovese, impegnata con le due squadre della sede centrale e del Distaccamento Carignano in numerosi interventi per stati di alterazione alcolica, fra i quali un codice rosso e un giallo. Una trentina gli interventi per abbondanti bevute.

Il caso più grave si è verificato intorno alle 2 in via Boselli nell’elegante quartiere di Albaro dobe, per cause da accertare, una ragazza di 19 anni che aveva festeggiato bevendo troppo ha perso l’equilibrio cadendo da un muretto, da un’altezza di circa due metri, riportando un trauma facciale.

La giovane e’ stata trasferita in codice rosso presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino insieme all’automedica del 118 Golf 1.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per la ricostruzione della vicenda.

L’intervento in codice giallo ha riguardato un ragazzo di 20 anni che è stato trovato in condizioni riconducibili ad una intossicazione etilica in corso Italia ed è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Quattro interventi, declassati in codice verde, in via Albaro, in via San Bernardo, in salita Pollaiuoli e in via Monte Suello. In questo caso i volontari della pubblica assistenza hanno soccorso quattro giovani e giovanissimi che avevano bevuto troppo e li hanno trasportati in ospedale al Galliera e al S. Martino.

Ancora un ragazzo di 24 anni è stato condotto in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi dopo essere stato trovato in condizioni precarie in piazza De Ferrari. Un passante impietosito e preoccupato ha chiamato il 118 facendo intervenire l’ambulanza.

Nuovo intervento anche in corso Italia, infine, per un giovane che ha però rifiutato il trasporto in ospedale.

L’età media si aggira intorno ai vent’anni