sabato 1 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaMetropolitana a Genova, da oggi si torna a pagare il biglietto
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCentroRivarolo

Metropolitana a Genova, da oggi si torna a pagare il biglietto

Redazione Liguria
0

Metropolitana Genova nuovo trenoGenova – Corse  pagamento anche per i genovesi, da oggi, per la Metropolitana. Con l’inizio di novembre termina la gratuità per i mezzi di AMT e si torna a pagare il biglietto.
Un provvedimento contestato almeno quanto quello che aveva fatto scattare i viaggi gratis poiché, secondo i detrattori, era prevedibile che far viaggiare gratis chi invece dovrebbe pagare avrebbe causato problemi alle casse dell’AMT.
La crisi dell’azienda pubblica dei trasporti si è evidenziata con un “buco” da quasi 100 milioni – non causato per intero dalla gratuità – è la nuova amministrazione comunale si è vista costretta a rivedere l’intera tariffazione, riattivando il pagamento per le ppersone che possono permetterselo in base al reddito e all’Isee.
Termina nel peggiore dei modi l’esperimento della gratuità introdotto dall’allora sindaco di Genova Marco Bucci che, dal gennaio 2024 aveva deciso che Metro e ascensori fossero gratuiti per i genovesi.
Un provvedimento nato per far aumentare la quota di quanti lasciano l’auto privata a casa per gli spostamenti ma che potrebbe aver influito sul disavanzo di AMT in assenza di altri introiti e finanziamenti.
Lo scontro, durissimo, sulla questione divide maggioranza ed opposizione e probabilmente proseguirà anche nei prossimi mesi quando dovranno essere prese altre importanti decisioni sul futuro del trasporto pubblico locale.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Incidente mortale a Rapallo, deceduto un ragazzo in moto

Cronaca
meteo Liguria sabato 1 novembre 2025

Meteo Liguria, aumentano le nuvole, domani nuova perturbazione

Cronaca
Francesca Ghio

Genova, abusi subiti dalla consigliera comunale Ghio, il 18 dicembre l’udienza

Cronaca
Villa Duchessa di Galliera Voltri

Voltri, bambino caduto dal terrazzo a scuola, ispettori rilevano inadempienze

Cronaca