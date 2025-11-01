sabato 1 Novembre 2025
Santo Stefano d’Aveto, cacciatore colpito da una rosa di pallini di piombo

fucile doppietta cacciaSanto Stefano d’Aveto (Genova) – Era a caccia con alcuni amici quando è stato colpito da una rosa di pallini esplosa in circostanze ancora da chiarire. Nuovo incidente di caccia, questo pomeriggio, in frazione Alpicella, nel territorio del comune di Santo Stefano d’Aveto e corsa all’ospedale peru un 23enne colpito alla testa da alcuni pallini sparati forse da un “collega”.
L’allarme è scattato con una chiamata concitata al 112 che segnalava un giovane ferito alla testa da un colpo di fucile. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Sestri Levante e l’ambulanza della Croce Rossa.
Il personale medico e sanitario ha soccorso il cacciatore ferito stabilizzandolo e medicando le ferite ma poi si è reso necessario il trasferimento urgente all’ospedale San Martino per approfondimenti medici e per gli esami necessari a capire se i pallini hanno causato danni interni.
Per trasferire il giovane in ospedale è stato fatto alzare anche l’elicottero dei vigili del fuoco ma il maltempo presente nella zona ha costretto a desistere e il cacciatore ferito è stato trasportato a sirene spiegate lungo la strada con un viaggio di oltre un’ora.
Sequestrate le armi dei compagni di caccia e del cacciatore ferito e sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità

 

