domenica 2 Novembre 2025
Allerta Gialla prolungata per maltempo e temporali sino a domani

Redazione Liguria
0

allerta Meteo Liguria maltempoARPAL ha prolungato l’Allerta Gialla per temporali e piogge diffuse su Centro e Levante (zone BCE).
Su B l’allerta gialla per temporali è prolungata fino alle 21 (per i bacini piccoli e medi).
Su C l’allerta gialla temporali e piogge diffuse è prolungata fino alle 0:00 di domani 3 novembre (bacini piccoli e medi).
Sui grandi bacini di C allerta gialla dalle 15 di oggi fino alle 3:00 di domani.
Su E l’allerta gialla per temporali e piogge diffuse è prolungata fino alle 21 (bacini piccoli e medi). I grandi bacini di E in allerta gialla dalle 15 fino alle 0:00.
Su A e D si conferma nessuna allerta, ma su D permane bassa probabilità di temporali forti.
Si segnala vento da sud forte su C (con raffiche fino a 50-60 km/h) per oggi, e per domani vento forte da nord su B (raffiche fino 50-60 km/h).
Lo scenario
Il fronte perturbato ha portato precipitazioni per lo più moderate su tutto il territorio regionale. La massima intensità oraria è stata registrata a Corniolo, nel comune di Riomaggiore, con 38.4 mm/h.
Le previsioni di Arpal
Nel corso della giornata odierna si prevedono piogge diffuse e temporali forti sul centro-levante, in particolare tra Genovesato di levante e Spezzino, associate al fronte in movimento da ovest verso est in esaurimento in tarda serata. Fenomeni in graduale esaurimento in prima serata sui settori centrali, in tarda serata sul Levante.
Gli effetti
Gli effetti attesi sono generalmente localizzati, con possibili allagamenti di strade asfaltate, ruscellamenti, piccole frane e innalzamenti rapidi dei corsi d’acqua minori. Possibili innalzamenti significativi dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua drenanti bacini grandi di C ed E, che sono attesi defluire in alveo.

