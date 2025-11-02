Marassi, nuovi fondi per la costruzione del nuovo polo scolastico in viale Bracelli

Genova – Nuovo ok e nuovi fondi per il completamento del polo dell’infanzia in via Centurione Bracelli a Marassi.

La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, il finanziamento tramite mutuo di 1,75 milioni di euro per il completamento degli interventi per la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia in viale Centurione Bracelli, nel Municipio III Bassa Val Bisagno.

“Con questo finanziamento – ha spiegato l’assessore Ferrante – potremo procedere con i lavori di completamento per la realizzazione del nuovo polo scolastico: ricorrere alla contrazione del mutuo è stata la strada obbligata per l’amministrazione, dato che il finanziamento da fondi complementari Pnrr da 5 milioni di euro era risultato insufficiente alle demolizioni e alle nuove realizzazioni.

Attualmente, è stato demolito l’ex ufficio affissioni del Comune e si potrà procedere con la realizzazione del nuovo edificio, completando non solo il piano terra che ospiterà il nuovo asilo nido, ma anche il piano superiore, dove troverà sede la scuola dell’infanzia, oltre a provvedere alla sistemazione dell’area esterna, a servizio delle bambine e dei bambini che frequenteranno il nuovo polo scolastico.

Dell’avanzamento lavori, in tutte le fasi, l’impresa esecutrice dei lavori si è impegnata a dare puntuale comunicazione alla cittadinanza tramite il Municipio, nel massimo della trasparenza e della condivisione con le famiglie e chi abita il quartiere.

I residenti della zona e le famiglie che aspettano da due anni la riapertura dell’asilo chiuso per i lavori, partiti solo la scorsa estate, temono per gli alberi che ancora restano nella zona e si domandano come mai, nei rendering, non venga mostrato il fatto che la scuola sorga in un luogo circondato da alberi e da palazzi.