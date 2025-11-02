domenica 2 Novembre 2025
Meteo Liguria, in arrivo temporali anche intensi, scatta l’Allerta Gialla

Redazione Liguria
meteo Liguria domenica 2 novembre 2025L’arrivo di una nuova perturbazione porta un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche con precipitazioni anche intense che hanno fatto emettere una nuova Allerta Gialla per maltempo per la giornata di oggi.
Tuttavia, dopo il passaggio del fronte si assisterà ad un rinforzo anticiclonico; pertanto, l’inizio della prossima settimana sarà contraddistinto da tempo stabile e soleggiato.
Queste, nel dettaglio, le previsiono meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 2 novembre 2025:
Al mattino, rapido incremento della copertura nuvolosa anche su imperiese e savonese, con la formazione di una linea di rovesci che, tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane, si sposterà verso levante interessando l’intero territorio regionale, tranne che su Alpi Liguri e Val Bormida, qui le piogge saranno deboli e sporadiche.
Invece, sul centro-levante i rovesci potranno anche assumere carattere temporalesco.
Nel corso del pomeriggio, si assisterà ad un rapido esaurimento delle precipitazioni a partire dall’imperiese, con ampie schiarite associate, in progressiva estensione verso Est. Tuttavia, in serata saranno ancora possibili dei rovesci post-frontali sul levante, specie interno.
Venti nella prima parte del giorno, deboli o moderati, ma con raffiche fino a tesi, dai quadranti meridionali, ad eccezione dei versanti padani occidentali ove risulteranno deboli a regime variabile.
Dalle ore pomeridiane, la ventilazione si disporrà da Sud-Ovest, rinforzerà sul Golfo e al passaggio del fronte. Infine, in serata si disporrà da settentrione, a partire dal centro-ponente.
Mare mosso, fino a molto mosso al largo.
Temperature in lieve calo. Le minime si raggiungeranno nel corso della serata, fatta eccezione per le aree soggette a compressione tra Genova e Savona.
Sulla costa previste temperature minime tra +14°C/+18°C e massime tra +18°C/+20°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +8°C/+13°C e massime tra +13°C/+16°C.

