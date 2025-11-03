Diano Marina, guasta l’ambulanza veterinaria, parte l’appello

Diano Marina (Imperia) – Un appello urgente delle Ambulanze Veterinarie per un guasto che sta bloccando una ambulanza impegnata nel soccorso in tutto il golfo dianese.

La richiesta di aiuto compare nei gruppi social della zona e racconta che “il motore dell’ambulanza che per anni ha garantito il soccorso veterinario in tutto il Golfo Dianese si è purtroppo rotto. Il mezzo era fondamentale per raggiungere in pochi minuti animali feriti o in difficoltà, domestici e selvatici”.

Al momento – si legge nei post – il servizio è comunque garantito grazie all’ambulanza di Ventimiglia, che si sposta ogni volta fino al Golfo per non lasciare nessuno solo, ma i tempi di intervento si sono inevitabilmente allungati.

Per questo le ambulanze veterinarie chiedono un aiuto:

“Privati, concessionari, associazioni o enti che abbiano la possibilità di donare o vendere un mezzo usato, anche non allestito, da trasformare in ambulanza veterinaria. Ogni aiuto, ogni segnalazione o condivisione può davvero fare la differenza”.

Chiunque desideri sostenere la missione o abbia un veicolo disponibile può contattare direttamente l’associazione Ambulanze Veterinarie Odv tramite la pagina Facebook o via web.