lunedì 3 Novembre 2025
Genova, altre quattro sere di chiusura della metropolitana

Redazione Liguria
Metropolitana Genova nuovo trenoGenova – Proseguono le chiusure serali della metropolitana e i conseguenti disagi per i cittadini che avrebbero la necessità di usufruire del servizio nelle ore serali. Lo stop delle corse scatterà con le partenze alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole e riguarderà le serate di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 novembre.
I lavori, come spiegato da Amt, si rendono necessari per consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione programmata.
Il collegamento tra il centro della città e la val Polcevera è garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre l’intero percorso della metropolitana ma effettua la sua partenza a Caricamento.
