Genova, altre quattro sere di chiusura della metropolitana

Genova – Proseguono le chiusure serali della metropolitana e i conseguenti disagi per i cittadini che avrebbero la necessità di usufruire del servizio nelle ore serali. Lo stop delle corse scatterà con le partenze alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole e riguarderà le serate di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 novembre.

I lavori, come spiegato da Amt, si rendono necessari per consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione programmata.

Il collegamento tra il centro della città e la val Polcevera è garantito dalla linea 9 degli autobus, che non copre l’intero percorso della metropolitana ma effettua la sua partenza a Caricamento.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]