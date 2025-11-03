Genova, lavori nel nodo di San Benigno: cambia la mobilità in via di Francia

Genova – Per cercare di defluire maggiormente il traffico dopo la momentanea chiusura della rampa di collegamento tra la Sopraelevata, il ponte Elicoidale e lungomare Canepa, è stata predisposta una modifica alla viabilità nella zona di via di Francia. Nello specifico, da questa sera entrerà in vigore la soppressione della corsia riservata al transito dei mezzi pubblici.

“Nell’ambito dei lavori di riqualificazione del Nodo di San Benigno – scrive il Comune di Genova – da questa sera viene temporaneamente soppressa fino al 30 aprile 2026 la porzione di corsia riservata al transito dei veicoli del Trasporto Pubblico Locale compresa tra la rampa proveniente dalla Strada Aldo Moro e l’intersezione con via Angelo Scarsellini. Contestualmente, la fermata Francia 3/Stazione F.S. (cod. 0010) viene spostata a titolo temporaneo immediatamente a ponente dell’intersezione con via Luigi Dottesio. La soppressione del tratto di corsia riservata ai mezzi pubblici è funzionale a un maggiore assorbimento del traffico sulla viabilità di via di Francia, a seguito della recente chiusura al transito veicolare della rampa di collegamento tra la Sopraelevata, il Ponte Elicoidale e Lungomare Canepa”.

