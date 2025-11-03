lunedì 3 Novembre 2025
Genova, minaccia i passanti con un paio di forbici: fermato un uomo

Redazione Liguria
Polizia Locale autoGenova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso del pomeriggio di venerdì scorso nel centro storico di Genova, dove una pattuglia della polizia locale è stata fermata da un passante che segnalava una lite tra alcuni individui a pochi metri di distanza.
Gli agenti si sono portati sul posto e hanno trovato due persone a terra, una di loro con in mano un paio di forbici. La situazione è rientrata sotto controllo nel giro di pochi minuti e gli agenti hanno ricostruito quanto successo.
Secondo le informazioni ottenute e le testimonianze dei presenti, uno dei due uomini a terra avrebbe minacciato senza motivo alcuni passanti con la situazione degenerata nel giro di pochi minuti. Dai successivi accertamenti, è emerso come l’uomo avesse diversi precedenti di polizia e fosse destinatario di un provvedimento di espulsione.
