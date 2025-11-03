Ventimiglia, morto Giuliano Mascheroni, il 60enne aggredito per gelosia

Ventimiglia (Imperia) – Non ce l’ha fatta Giuliano Roberto Mascheroni il 60enne ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a seguito all’aggressione subita da parte di un 46enne per motivi di gelosia, lo scorso 26 ottobre.

L’uomo era stato colpito con pugni e calci e le lesioni avrebbero causato una emorragia cerebrale che è poi risultata fatale.

Ad aggredirlo, ora accusato di omicidio preterintenzionale, un uomo che sarebbe stato l’ex compagno della donna con la quale la vittima aveva avviato una relazione.

Mascheroni era per strada e stava parlando con la donna quando il rivale lo ha visto e lo ha aggredito colpendolo con una raffica di pugni e calci.

Al termine dell’aggressione Mascheroni era riuscito a recarsi alla caserma dei carabinieri ed aveva denunciato l’aggressione per poi sentirsi male perdendo rapidamente i sensi.

I soccorritori lo avevano trasportato all’ospedale di Bordighera ma poi, valutate le condizioni critiche, Mascheroni era stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona dove non si è più ripreso e dove è deceduto.

Il 46enne inizialmente fermato per lesioni era già agli arresti domiciliari ed ora il capo di imputazione è cambiato in omicidio.

Il magistrato che segue il caso ha disposto l’autopsia che dovrà stabilire se le percosse possono aver causato il decesso.