Genova celebra la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Genova – Celebrazioni anche nel capoluogo, questa mattina, per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha partecipato alla cerimonia in piazza della Vittoria a Genova. Durante la celebrazione sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto, in cui è stato ricordato il sacrificio dei caduti per l’Italia.

Alla cerimonia erano presenti tutte le rappresentanze delle Forze Armate, le istituzioni locali e gli studenti di alcune scuole genovesi, che hanno intonato l’Inno d’Italia.

«Oggi celebriamo la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale – sottolinea il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – una ricorrenza fondamentale per rendere omaggio alle donne e agli uomini delle Forze Armate, custodi dei valori di unità, libertà e democrazia su cui si fonda la nostra Repubblica. Il loro impegno quotidiano, in Italia e all’estero, rappresenta un esempio di coraggio, dedizione e servizio al Paese. La Regione Liguria esprime la propria gratitudine verso coloro che, con sacrificio, difendono la nostra sicurezza e la nostra pace».