martedì 4 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaPoliticaGenova, dibattito sull'educazione sessuale: Salis legge gli insulti sessisti in aula
Notizie LiguriaGenovaPoliticaNotizie in evidenza

Genova, dibattito sull’educazione sessuale: Salis legge gli insulti sessisti in aula

Redazione Liguria
0

Consiglio Comunale Genova, comuneGenova – Si accende il dibattito in consiglio comunale a Genova dopo il documento presentato alla capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghio, a difesa dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole.
Al termine della discussione, ha preso parola la sindaca del capoluogo, Silvia Salis, che ha letto un elenco di insulti ricevuto sotto i suoi post sui social in questi ultimi mesi: “E’ dimostrato che avere un’educazione sessuale ed effettiva nelle scuole aiuta a commettere peno errori. Io sono la sindaca di una città, non rappresento certo una categoria da proteggere. Io vi dico cosa succede sui miei social, è sotto gli occhi di tutti. Quando si parla delle donne è anche una questione verbale, da parte di persone che magari hanno bambine in braccio. Questo signore (parlando di un uomo che ha insultato la Salis sui social, ndr) ha in braccio una bambina nelle foto e sotto un mio post ha scritto ‘sei proprio una gran puttana’. Per lui è normale dare della puttana ad una sindaca, e non mi ha detto ‘incapace’: alle donne dici puttana e non incapace. Questo dobbiamo ricordarlo, è per questo che c’è bisogno. Questa è la società in cui ci muoviamo, se voi dite che a questa società non serve un’educazione affettiva e sessuale siete molto lontani dalla realtà”, ha dichiarato la prima cittadina.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
zanzara tigre

Genova, disinfestazione straordinaria dopo un nuovo caso di Dengue: le vie...

Cronaca
Autobus Amt 35 Genova

Genova, prossima settimana nuovo sciopero di Amt: orari e modalità

Cronaca
via del Castellino Rapallo

Rapallo, chiusa per uno smottamento la strada dove è morto Davide...

Cronaca
polizia locale Loano

Loano, fermato spacciatore con cocaina e hashish

Cronaca