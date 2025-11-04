Genova, dibattito sull’educazione sessuale: Salis legge gli insulti sessisti in aula

Genova – Si accende il dibattito in consiglio comunale a Genova dopo il documento presentato alla capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesca Ghio, a difesa dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole.

Al termine della discussione, ha preso parola la sindaca del capoluogo, Silvia Salis, che ha letto un elenco di insulti ricevuto sotto i suoi post sui social in questi ultimi mesi: “E’ dimostrato che avere un’educazione sessuale ed effettiva nelle scuole aiuta a commettere peno errori. Io sono la sindaca di una città, non rappresento certo una categoria da proteggere. Io vi dico cosa succede sui miei social, è sotto gli occhi di tutti. Quando si parla delle donne è anche una questione verbale, da parte di persone che magari hanno bambine in braccio. Questo signore (parlando di un uomo che ha insultato la Salis sui social, ndr) ha in braccio una bambina nelle foto e sotto un mio post ha scritto ‘sei proprio una gran puttana’. Per lui è normale dare della puttana ad una sindaca, e non mi ha detto ‘incapace’: alle donne dici puttana e non incapace. Questo dobbiamo ricordarlo, è per questo che c’è bisogno. Questa è la società in cui ci muoviamo, se voi dite che a questa società non serve un’educazione affettiva e sessuale siete molto lontani dalla realtà”, ha dichiarato la prima cittadina.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]