martedì 4 Novembre 2025
Genova, traffico ko sulla Sopraelevata per veicolo in avaria

Redazione Liguria
sopraelevataGenova – Rallentamenti e code, questa sera, sulla strada Sopraelevata, in particolare in direzione ponente, a causa di un veicolo in avaria che ha parzialmente ostruito una delle corsie formando una strozzatura.
Il collo di bottiglia rallenta il deflusso e le auto sono incolonnate.
Il veicolo è stato rimosso intorno alle 19,15 ma sul posto restano le code per il traffico molto intenso.

