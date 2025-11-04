Genova, traffico ko sulla Sopraelevata per veicolo in avaria

Genova – Rallentamenti e code, questa sera, sulla strada Sopraelevata, in particolare in direzione ponente, a causa di un veicolo in avaria che ha parzialmente ostruito una delle corsie formando una strozzatura.

Il collo di bottiglia rallenta il deflusso e le auto sono incolonnate.

Il veicolo è stato rimosso intorno alle 19,15 ma sul posto restano le code per il traffico molto intenso.