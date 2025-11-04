Lavagna, cadavere in mare, indagini in corso

Lavagna (Genova) – Recuperato in mare, nella zona di Cavi di Lavagna, il corpo senza vita di un uomo. Indagini in corso nella cittadina del levante genovese, per identificare la persona trovata ormai morta in mare, a seguito della segnalazione di un passante che, questa mattina, ha fatto il macabro ritrovamento durante una passeggiata.

La persona ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 112 segnalando la presenza del corpo vicino alla riva, lungo la spiaggia che costeggia la statale Aurelia.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118, con l’automedica e la Croce Verde di Sestri Levante ma non c’è stato nulla da fare poiché la persona era deceduta.

Il cadavere è stato recuperato e trasferito in obitorio per l’identificazione e per valutare la presenza di eventuali segni di violenza e se la causa della morte sia l’annegamento.

notizia in aggiornamento