Albenga, cammina per strada con un etto di droga: arrestato un giovane

Albenga (Savona) – Stava camminando per strada tra le strade di Albenga quando, alla vista dei carabinieri, ha cercato di cambiare rapidamente direzione cercando la fuga.

E’ accaduto la scorsa notte, quando il 26enne è stato raggiunto dopo pochi metri in via Roma e fermato dai carabinieri proprio mentre stava cercando di liberarsi di un involucro.

All’interno del pacchetto è stato rinvenuto un panetto di hashish da circa 100 grammi di peso.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasferimento presso le Camere di sicurezza della stazione dei Carabinieri di Albenga: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

