Carasco, guida ubriaco e finisce fuori strada: 53enne denunciato

Carasco (Genova) – Attimi di paura si sono vissuti la notte scorsa nei pressi di Carasco, nel Tigullio, dove un uomo di 53 anni ha perso il controllo del mezzo che stava guidando ed è finito fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma fortunatamente l’automobilista non avrebbe riportato ferite.

Alla vista degli agenti è apparso fin da subito alterato ed è stato sottoposto all’etilometro, che ha evidenziato una presenza di alcol nel sangue di circa 3 grammi per litro, ossia sei volte quanto consentito per legge.

Nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza, mentre i militari dell’arma hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro stradale: visto lo stato di alterazione dell’uomo, l’ipotesi principale è che il 53enne abbia perso il controllo del mezzo in maniera autonoma.

