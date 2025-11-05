Genova, in mattinata lunghe code e traffico in tilt a Cornigliano

Genova – Mattinata di pesanti disagi al traffico in città a Genova, soprattutto nella zona di Cornigliano dove i disagi sono proseguiti anche ben oltre il classico ‘orario di punta’ che spesso manda in tilt diverse strade e Autostrade genovesi.

Come detto, le code e le problematiche alla circolazione sono proseguite anche per gran parte della mattinata odierna in via San Giovanni d’Acri e nel tratto compreso tra la strada Guido Rossa e via Cornigliano.

Al momento non sarebbero segnalati particolari incidenti o motivi specifici che avrebbero causato i disagi. Le proteste delle decine di automobilisti fermi in coda si indirizza nei confronti delle tempistiche dei semafori e, soprattutto, della totale assenza di controlli per le auto e i mezzi posteggiati in seconda fila che ostacolano notevolmente un regolare deflusso.

