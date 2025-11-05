Treni, guasto sulla linea: pesanti ritardi e cancellazioni in Liguria

Liguria – Mattinata di pesanti disagi alla circolazione ferroviaria in gran parte d’Italia, a causa di un problema alla linea elettrica che ha interessato il tratto tra Pisa e Roma.

É accaduto tra Santa Severa e Civitavecchia, dove la circolazione risulta sospesa fin dalle prime ore della mattinata.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Ferrovie dello Stato, che si sono messi al lavoro per risolvere il guasto. A più di nove ore dall’accaduto la situazione non è ancora stata risolta e permangono i ritardi o le cancellazioni su tutta la linea.

Pesanti disagi anche per centinaia di pendolari in transito, in partenza o in arrivo dalle stazioni della Liguria, come quelle di Genova Principe, Genova Brignole, Sestri Levante, La Spezia e Ventimiglia. Sono decine i treni Regionali, Intercity o ad Alta Velocità che hanno subito variazioni, cancellazioni o modifiche di percorso.

