mercoledì 5 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaTreni, guasto sulla linea: pesanti ritardi e cancellazioni in Liguria
ItaliaCronacaImperiaNotizie LiguriaSavonaGenovaLa Spezia

Treni, guasto sulla linea: pesanti ritardi e cancellazioni in Liguria

Redazione Liguria
0

treno intercity ibridoLiguria – Mattinata di pesanti disagi alla circolazione ferroviaria in gran parte d’Italia, a causa di un problema alla linea elettrica che ha interessato il tratto tra Pisa e Roma.
É accaduto tra Santa Severa e Civitavecchia, dove la circolazione risulta sospesa fin dalle prime ore della mattinata.
Sul posto sono intervenuti i tecnici di Ferrovie dello Stato, che si sono messi al lavoro per risolvere il guasto. A più di nove ore dall’accaduto la situazione non è ancora stata risolta e permangono i ritardi o le cancellazioni su tutta la linea.
Pesanti disagi anche per centinaia di pendolari in transito, in partenza o in arrivo dalle stazioni della Liguria, come quelle di Genova Principe, Genova Brignole, Sestri Levante, La Spezia e Ventimiglia. Sono decine i treni Regionali, Intercity o ad Alta Velocità che hanno subito variazioni, cancellazioni o modifiche di percorso.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
auto Polizia notte

Genova, paura a Bolzaneto: picchiata dall’ex, 30enne all’ospedale

Cronaca
ambulanza croce verde sestri ponente genova

Genova, incidente a Voltri: strada chiusa e traffico in tilt

Cronaca
Fiumara Sampierdarena Genova centro commerciale

Genova, marito e moglie aggrediti alla Fiumara: indagini in corso

Cronaca

Lavori sul nodo di Busalla, polemiche per l’attivazione dell’automedica H24 in...

Cronaca