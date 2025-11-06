giovedì 6 Novembre 2025
Autostrade, tamponamento in A26: interviene l’elicottero

Redazione Liguria
elicottero autostrada A12Masone (Genova) – Mattinata difficile lungo l’A26, nella carreggiata che viaggia in direzione Genova, dove nelle prime ore della mattinata si è verificato un incidente che ha coinvolto almeno tre mezzi. Si tratta di un’auto e due mezzi pesanti, che per cause ancora da verificare si sono tamponati.
Ad avere la peggio è stato un uomo, rimasto ferito nell’impatto e trasportato all’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero. Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto previsto e ha raggiunto il pronto soccorso in codice giallo, quello di media gravità.
Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i tecnici di Autostrade, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale, che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
Molto pesanti fin da subito le ripercussioni sul traffico. Nei minuti successivi al sinistro stradale le code hanno raggiunto una lunghezza di 7km in direzione sud. La situazione sta lentamente migliorando: al momento sono 2 i km di coda tra il casello di Masone e l’intersezione con l’A10.
