Bergeggi, incendio su una barca a vela, salvate 5 persone

Bergeggi (Savona) – Fiamme su una barca a vela al largo della cittadina del ponente ligure. L’allarme è scattato intorno alle 14,15 quando il fumo ha invaso l’imbarcazione e le persone a bordo hanno composto il numero di emergenza 112.

Ai vigili del fuoco è stato segnalato un incendio a bordo di un’imbarcazione a vela di circa 24 metri che stava navigando a circa 4 miglia al largo di Bergeggi.

Subito sono scattati i soccorsi con l’invio della motobarca dei vigili del fuoco di Savona, l’unità Gadda del Servizio Nautico del Comando di Genova e l’elicottero Drago 162 dei Vigili del Fuoco, oltre ai mezzi della Guardia Costiera e al rimorchiatore.

Dalle prime informazioni sembra che i cinque occupanti siano riusciti a mettersi in salvo su una scialuppa di salvataggio (tender)

Non si hanno al momento notizie di persone ferite

L’imbarcazione è stata trainata dai rimorchiatori verso il porto di porto vado scortata dalla motovedetta della capitaneria di porto e dalla imbarcazione dei vigili del fuoco del comando di Savona. L’imbarcazione VF di GE ha fatto rientro. L’imbarcazione era un Leopard 27 con circa 9000lt di carburante a bordo.



