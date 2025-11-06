giovedì 6 Novembre 2025
Campo Ligure, incidente sulla Ss 456: un uomo grave al San Martino

Redazione Liguria
ospedale San Martino GenovaCampo Ligure (Genova) – Si trova ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova il motociclista di 35 anni che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto lungo la strada statale 456 del Turchino.
Secondo quanto ricostruito, il sinistro stradale avrebbe coinvolto una macchina e una moto. Ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, che è stato sbalzato con violenza sull’asfalto, riportando ferite e contusioni a seguito dell’impatto.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito per poi trasportarlo in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino di Genova.
Inoltre, sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno gestito il traffico lungo la strada ed effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.
