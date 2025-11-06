Genova, cadavere nel rio Branega sulle alture di Pra’

Genova – Indagini in corso per identificare il cadavere ritrovato questo pomeriggio riverso nel greto del torrente Branega, sulle alture di Pra’, nel ponente genovese.

Il corpo è stato avvistato intorno alle 14 da un passante che ha subito allertato le forze dell’ordine chiamando il numero di emergenza 112.

Sul posto è accorso il 118 con ambulanza e automedica me per la persona non c’era più nulla da fare. Il cadavere era riverso nell’acqua in un punto molto impervio ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per il recupero.

Sul posto anche la polizia scientifica che ha effettuato i primi rilievi per cercare di capire le cause del decesso e se la persona sia caduta nel torrente, perdendo la vita o se, invece, il corpo sia stato trasportato e gettato nel corso d’acqua.

Secondo le prime indiscrezioni il decesso sarebbe avvenuto già da qualche giorno e non è escluso che si tratti di una persona che è precipitata nel corso d’acqua, cadendo o lanciandosi volontariamente in un gesto estremo.

Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso e a evidenziare eventuali tracce di violenza.

Sul caso indaga la squadra mobile della Questura di Genova

