giovedì 6 Novembre 2025
Genova, Casa Raphael, oggi lo sfratto per 58 persone

Redazione Liguria
Casa Raphael Genova AlbaroGenova – Il giorno è arrivato e questa mattina, salvo sorprese, l’ufficiale giudiziario si recherà in via Byron, nell’elegante quartiere di Albaro, per sfrattare quel che resta della comunità di Casa Raphael, la casa-famiglia che ospita al momento 58 persone, tra le quali donne con bambini ed una suora disabile.
La procedura prevede che le persone all’interno debbano lasciare l’edificio anche con il ricorso alla forza pubblica.
La nuova proprietà, che ha acquistato l’ex complesso religioso per una nuova destinazione d’uso, intende entrare in possesso del bene – come da disposizione del magistrato e come da suo diritto – e per farlo deve interrompere una catena di solidarietà che ha permesso per anni alle suore che vivevano nella struttura e che sono già state “trasferite” di offrire ospitalità e un tetto sotto cui vivere, a famiglie con bambini, persone sole e con disagio.
Alla procedura di sfratto saranno presenti anche i Servizi Sociali che, su disposizione del Comune, potranno offrire una sistemazione temporanea a chi lo chiederà.
Dall’edificio verrà allontanata anche una suora disabile che aveva deciso di restare con la piccola comunità “sino all’ultimo”.
Si concluderà così, salvo “miracoli” e nell’imbarazzante silenzio di chi avrebbe potuto intervenire prima, un’esperienza pluriennale di solidarietà e sostegno alle persone in difficoltà nel cuore di uno dei quartieri “bene” della città.

