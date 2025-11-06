Genova, paura a Pontedecimo: giovane ferito alla gola con un coccio di bottiglia

Genova – Attimi di paura si sono vissuti nella prima serata di ieri nel quartiere genovese di Pontedecimo, dove un giovane di 27 anni è stato aggredito per strada e ferito alla gola con un coccio di bottiglia.

In un primo momento le sue condizioni apparivano più gravi di quanto riscontrato in realtà. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale Villa Scassi dai sanitari del 118. Non avrebbe mai perso conoscenza nel trasporto al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che fin da subito si sono messi sulle tracce dell’aggressore. Secondo le prime testimonianze che sono state raccolte dai militari dell’arma, si sarebbe trattato di un tentativo di rapina.

——————————————————————————————————

