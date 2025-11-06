giovedì 6 Novembre 2025
Genova, paura a Pontedecimo: giovane ferito alla gola con un coccio di bottiglia

ambulanza notte Croce bianca genoveseGenova – Attimi di paura si sono vissuti nella prima serata di ieri nel quartiere genovese di Pontedecimo, dove un giovane di 27 anni è stato aggredito per strada e ferito alla gola con un coccio di bottiglia.
In un primo momento le sue condizioni apparivano più gravi di quanto riscontrato in realtà. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale Villa Scassi dai sanitari del 118. Non avrebbe mai perso conoscenza nel trasporto al pronto soccorso.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che fin da subito si sono messi sulle tracce dell’aggressore. Secondo le prime testimonianze che sono state raccolte dai militari dell’arma, si sarebbe trattato di un tentativo di rapina.
