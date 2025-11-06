giovedì 6 Novembre 2025
Genova, paura in via Isonzo per una fuga di gas

Redazione Liguria
0

vigili del fuoco archivioGenova – Via Isonzo chiusa per ore, nel quartiere di Sturla, nel levante cittadino, per una grossa fuga di gas che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.
L’allarme è scattato intorno alle 22,30 quando i residenti della zona hanno iniziato a sentire un forte odore di gas passando per strada ed in particolare in alcuni punti.
Subito sono partite le telefonate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale e le squadre di pronto intervento di IREN.
I Vigili del fuoco hanno disposto la chiusura della strada per motivi di sicurezza e gli agenti della polizia locale hanno deviato il traffico che, fortunatamente, a quell’ora era ridotto.
Sono così iniziate le ricerche della fuga che è stata individuata non senza difficoltà.
A quel punto i tecnici hanno iniziato uno scavo dopo aver interrotto nella zona la distribuzione del gas.
Via isonzo è stata riaperta intorno alle 2 e sono ancora in corso i lavori di bonifica e di sistemazione dell’asfalto.

