giovedì 6 Novembre 2025
Sciopero Farmacie, possibili disagi anche in Liguria

Redazione Liguria
FarmaciaLiguria – Disagi previsti anche nella nostra regione per lo sciopero dei dipendenti delle farmacie private che protestano per il mancato rinnovo del contratto di categoria. Gli oltre 60mila lavoratori presenti in tutta Italia incroceranno le braccia per tutta la durata del turno con la possibilità di una riduzione considerevole del servizio prestato alla clientela.
Lo sciopero è stato organizzato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dopo l’ennesimo rifiuto di Federfarma – che rappresenta le Farmacie private – a “riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti dai propri associati incrementi retributivi e soluzioni normative in linea con l’aumento del costo della vita, rispondenti alle caratteristiche professionali degli stessi e confacenti al contesto lavorativo nel quale operano”.
Lavoratori e rappresentanti sindacali si riuniranno intorno alle 10 sotto la Prefettura, largo Lanfranconi in cima a via Roma.

