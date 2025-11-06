giovedì 6 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaVarazze, incidente tra moto e scooter: grave un giovane
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Varazze, incidente tra moto e scooter: grave un giovane

Redazione Liguria
0

ambulanza Croce Rossa SanremoVarazze (Savona) – Un grave incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo a Varazze, lungo la Strada provinciale 542.
Il sinistro stradale avrebbe visto il coinvolgimento di una moto e di un furgone, che si sono scontrati. Ad avere la peggio, come spesso accade in queste situazioni, è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, un giovane tra i 25 e i 30 anni, che è caduto rovinosamente a terra e ha riportato alcune ferite.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato in codice rosso – quello di media gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nell’impatto avrebbe riportato un trauma cranico.
Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
bergeggi barca in fiamme 6 novembre 2025

Bergeggi, incendio su una barca a vela, salvate 5 persone

Cronaca
Carabinieri

Genova, accoltellato per rapina a Pontedecimo: arrestate tre persone

Cronaca
carabinieri generica

Valbormida, scoperta e catturata banda di rapinatori

Cronaca
Palma monumentale Pietra Ligure

Pietra Ligure, abbattuta questa mattina la palma monumentale: era la più...

Cronaca