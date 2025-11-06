Varazze, incidente tra moto e scooter: grave un giovane

Varazze (Savona) – Un grave incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo a Varazze, lungo la Strada provinciale 542.

Il sinistro stradale avrebbe visto il coinvolgimento di una moto e di un furgone, che si sono scontrati. Ad avere la peggio, come spesso accade in queste situazioni, è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, un giovane tra i 25 e i 30 anni, che è caduto rovinosamente a terra e ha riportato alcune ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato in codice rosso – quello di media gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nell’impatto avrebbe riportato un trauma cranico.

Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica.

