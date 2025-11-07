Arenzano, polizia stradale arresta ricercato per traffico di droga

Arenzano (Genova) – Quando ha visto il posto di blocco della polizia stradale ha cercato di allontanarsi con una manovra che gli agenti hanno subito riconosciuto come sospetta e lo hanno fermato.

Un controllo di sicurezza ha portato all’arresto di un cittadino turco ricercato in tutta Europa perchè accusato nel suo paese di essere un narcotrafficante.

L’uomo era alla guida di una lussuosa mercedes ed era appena uscito dal casello autostradale della A10 quando, alla vista degli agenti della sottosezione polizia stradale di Genova Sampierdarena, ha cercato di evitare di essere fermato attirando invece l’attenzione degli operatori, addestrati a riconoscere eventi come questi.

L’auto è stata fermata e l’uomo alla guida è apparso subito molto nervoso. Gli agenti hanno deciso di approfondire i controlli scoprendo che la persona, che risulta residente nel ponente genovese, è destinatario di ben due ordini di arresto emessi dall’Autorità Giudiziaria turca per reati inerenti al traffico di sostanze stupefacenti, con pene previste superiori a vent’anni di reclusione.

Gli agenti hanno arrestato subito l’uomo e lo hanno trasferito al carcere di Marassi in attesa che il giudice decida sulla sua possibile estradizione in Turchia dove lo attende il tribunale e la prigione.