venerdì 7 Novembre 2025
Prà, cadavere nel torrente Branega, indagini in corso
Prà

Prà, cadavere nel torrente Branega, indagini in corso

Redazione Liguria
0

palazzo di Giustizia Tribunale GenovaGenova – Indagini in corso a seguito del ritrovamento, ieri pomeriggio, sulle alture di Prà, del cadavere di una persona nel greto del torrente Branega.
Il macabro ritrovamento è avvenuto intorno alle 14 da parte di un escursionista che si trovava a passare nella zona e che ha avvisato immediatamente le forze dell’ordine.
Il corpo, piuttosto malridotto per la probabile esposizione agli agenti atmosferici da diversi giorni, era riverso nell’acqua del torrente, in una posizione scomposta che ha fatto pensare ad una caduta, volontaria o meno.
Il cadavere è stato recuperato e sottoposto alle prime analisi ma non sarebbe ancora stato identificato.
Trasferito in obitorio verrà esaminato nel corso dell’autopsia per cercare di risalire alle cause del decesso e per cercare elementi utili alla identificazione.
Intanto si cerca tra le persone scomparse nella zona ma anche in altre città.

