Genova, spacciatore arrestato con un chilo di droga a Molassana



Genova – Aveva nascosto un pacchetto sospetto vicino ad un negozio di via Emilia, nel quartiere di Molassana, il 33enne arrestato dalla polizia e accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Mobile di Genova ha arrestato il 33enne a seguito di una intensa attività investigativa nella delegazione di Molassana.

Gli agenti, durante alcuni servizi di osservazione hanno visto il giovane mentre nascondeva un pacchetto nei pressi di un esercizio commerciale di via Emilia, per poi recuperarlo pochi minuti dopo e salire su un autobus in compagnia di alcuni soggetti.

Gli agenti lo hanno seguito a bordo e lo hanno fermato per un controllo.

L’uomo ha fatto cadere per terra un pacchetto nel tentativo di evitare l’arresto. Nel pacchetto c’erano 6 involucri di cocaina per un totale di 3 grammi.

Gli agenti hanno deciso di perquisire la sua abitazione trovando nella cassettiera della sua camera da letto, 8 etti di hashish, 1 etto di cocaina e alcune pastiglie di ketamina oltre ad un bilancino di precisione e materiale da confezionamento.

L’uomo è stato arrestato e ora attende il processo