Sanremo, chiudono gli uffici di Crocierissime, a casa i dipendenti

Sanremo (Imperia) – Uffici chiusi e dipendenti a casa. Dopo poco più di due anni chiudono gli uffici sanremesi di Crocierissime, l’azienda del gruppo Lastminute.com creato appositamente per il settore crocieristico.

Gli ufficio di piazza Matteotti sono ormai deserti e la ventina di dipendenti che occupavano le scrivanie e le postazioni sono vuote. In allerta i sindacati di categoria che avrebbero ricevuto richieste di assistenza da parte di chi, assunto solo due anni fa, si è ritrovato a scegliere tra una proposta di esodo concordato e un possibile trasferimento nel Principato di Monaco dove è invece nata una nuova azienda che avrebbe rilevato parte del lavoro ma soprattutto il “marchio” di Crocierissime.

La Filcams Cgil segue con attenzione la vicenda e prepara le contromisure nel caso in cui i dipendenti decidessero di chiedere aiuto per una vertenza vera e propria.

La città dei fiori perde un polo commerciale importante che dava lavoro a una ventina di persone, in gran parte giovani formati e specializzati nel settore crocieristico e delle vendite online.