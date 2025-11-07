Treni, al via oggi due weekend di modifiche alla circolazione: le info

Genova – Al via a partire da oggi due weekend di disagi e modifiche alla circolazione ferroviaria lungo la linea Genova-Ventimiglia, a causa dei lavori infrastrutturali che interesseranno diversi punti della tratta:

“Modifiche alla circolazione – scrive Trenitalia – dei treni del Regionale e Intercity, per la realizzazione di interventi che interessano la linea ferroviaria tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente nei prossimi due weekend.

Sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia nelle intere giornate di sabato e domenica 8/9 e 15/16 novembre, i treni subiscono le seguenti variazioni:

TRENI DEL REGIONALE

– venerdì 7 e 14 novembre, il treno 3041 da Milano Centrale ad Alassio è cancellato tra Genova P. Principe e Alassio e il treno 12480 da Sestri Levante a Savona è cancellato da Genova Sestri Ponente a Savona; è istituito un servizio bus;

– sabato 8 e 15 novembre i treni della relazione Genova Nervi – Genova Brignole – Genova Voltri sono parzialmente cancellati tra Genova Sampierdarena/Genova Sestri Ponente e Genova Voltri;

– sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16 novembre, i treni tra il ponente ligure e Genova, Milano o il levante ligure sono cancellati totalmente o parzialmente tra Savona o Cogoleto e il nodo di Genova; è istituito un servizio bus;

– lunedì 10 novembre il treno 12480 da Sestri Levante a Savona e, martedì 11 novembre il 12307 da Savona a Genova Brignole sono cancellati nella tratta Savona – Genova Sestri Ponente; è istituito un servizio bus.

TRENI INTERCITY

– sabato 8 e domenica 9, sabato 15 e domenica 16 novembre, i treni delle relazioni Savona – Torino, Ventimiglia/Savona – Milano e Ventimiglia – Roma sono parzialmente cancellati nella tratta Ventimiglia/Savona – Genova Piazza Principe e alcuni treni modificano l’orario; è istituito un servizio bus. Inoltre, il treno IC 518 subisce modifiche anche il 7 e il 14 novembre.

– L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale; sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza”, si legge sul sito.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]