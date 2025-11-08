Genova, albero crolla sulla strada in via Martiri del Turchino

Genova – Un grosso albero ha ceduto nella notte cadendo in via Martiri del Turchino, all’altezza di via Salvemini, tra i quartieri di Prà e Voltri nel ponente genovese.

Fortunatamente il grosso tronco non ha ferito nessuno ma ha divelto un palo della luce e cadendo ha bloccato la strada.

L’allarme è scattato ieri notte, poco prima delle 2 quando un automobilista di passaggio si è trovato la strada bloccata dal grosso tronco abbattuto.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia locale, la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di sgombero e bonifica e la sistemazione dei pali abbattuti.

Fortunatamente non si registrano feriti ma sono in molti a domandarsi come mai l’albero abbia ceduto di schianto rischiando di ferire o peggio, qualcuno.

Via Martiri del Turchino verrà riaperta appena ultimato l’intervento e bonificata l’area.