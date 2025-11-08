sabato 8 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, albero crolla sulla strada in via Martiri del Turchino
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriVoltriPràNotizie in evidenza

Genova, albero crolla sulla strada in via Martiri del Turchino

Redazione Liguria
0

vigili del fuoco archivioGenova – Un grosso albero ha ceduto nella notte cadendo in via Martiri del Turchino, all’altezza di via Salvemini, tra i quartieri di Prà e Voltri nel ponente genovese.
Fortunatamente il grosso tronco non ha ferito nessuno ma ha divelto un palo della luce e cadendo ha bloccato la strada.
L’allarme è scattato ieri notte, poco prima delle 2 quando un automobilista di passaggio si è trovato la strada bloccata dal grosso tronco abbattuto.
Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia locale, la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di sgombero e bonifica e la sistemazione dei pali abbattuti.
Fortunatamente non si registrano feriti ma sono in molti a domandarsi come mai l’albero abbia ceduto di schianto rischiando di ferire o peggio, qualcuno.
Via Martiri del Turchino verrà riaperta appena ultimato l’intervento e bonificata l’area.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
meteo Liguria sabato 8 novembre 2025

Meteo Liguria, migliora il tempo e salgono le temperature

Cronaca
Varazze auto ribaltata 7 novembre 2025

Varazze, ottantenne si ribalta con l’auto, salvato dai vigili del fuoco

Cronaca
nido vespa velutina sant'Ilario

Vespa velutina a Genova, trovato enorme nido a Sant’Ilario

Cronaca
Costa Deliziosa

Violenza sessuale a bordo di una nave da crociera, 25enne arrestato

Cronaca