Lutto nel mondo della musica, è morto Giuseppe Vessicchio

Italia – Lutto nel mondo della musica italiana e nel mondo del Festival di Sanremo. All’età di 69 anni è morto Giuseppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra del Festival e volto della musica e della televisione italiana.

Beppe Vessicchio si è spento nel pomeriggio di oggi, sabato 11 novembre, all’ospedale San Camillo di Roma dove era ricoverato a seguito di una complicazione improvvisa delle sue condizioni di salute. Era tra i direttori di orchestra e tra i volti del Festival tra i più amati dal pubblico.

